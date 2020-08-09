狗狗雖然活潑又貼心，但過於旺盛的精力偶爾也會帶給主人不小的困擾。日本一名飼主所養的2隻柴犬，最近某日的深夜不睡覺，反而開始玩起了「愛的魔力轉圈圈」，2隻狗像是在比賽一樣緊盯著對方，而吵鬧的聲音早已驚醒了飼主，讓主人實在是哭笑不得。

這名飼主「@kuroshibaazuki」在推特上傳了這段影片，他透露拍攝的時候已經是深夜了，但自家的2隻柴犬不知道為何精力卻異常旺盛，竟然在客廳玩起了「轉圈圈比賽」的遊戲，從畫面中可以看到2隻柴犬就這樣不斷地順時鐘、逆時鐘地轉著圈，腳爪踏在地板上發出了非常大的聲響，被吵醒的主人默默地站在一旁觀看，2隻柴犬似乎也沒有察覺，仍然忘我地比賽著，直到主人終於靠近、打開電燈，牠們才終於停下腳步，呆萌地看向主人。

柴犬可愛又讓人摸不著頭緒的比賽遊戲逗樂了許多網友，影片發布至今已超過861萬的觀看次數，還有2萬人也按下愛心表示喜歡，「人類終於安靜了，讓我們嗨起來吧！」、「你們不要再打了啦！要打去練舞室打！」、「夜越深越興奮」、「以為牠倆在玩123木頭人」、「心疼樓下的鄰居」。