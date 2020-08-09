大部分貓咪的性格都比較高冷、不易親近，不過你見過真的會歪嘴邪笑的貓咪嗎？大陸浙江一名女飼主就養了一隻「總是一副跩樣」的小白貓，只要牠生氣或不服氣的時候，就會將嘴角往右上方提起，看起來就像是在不屑地冷笑的表情，網友們見狀全都被牠霸氣的模樣給迷倒，還幫牠取了個「跩姐」的綽號。

微博用戶「大餅嘟嘟呀」家裡飼養了許多隻貓咪，也經常會分享這些貓咪的日常生活，而其中一隻小白貓特別受到網友們的愛戴，只因為牠的表情相當豐富，萌化了許多人的心，這隻小白貓偶爾會擺出歪嘴斜笑的不屑表情，這種「跩模跩樣」讓牠獲得了「跩姐」的綽號，而牠霸道不屑的笑容更成為許多網友愛用的表情包。

而主人也透露跩姐目前已經1歲半了，有一顆牙一直都長不出來，但牠會擺出這種表情最主要還是看牠的心情，只有生氣或是感到不服氣的時候才會出現，平時都是相當正常的，和缺牙沒有太大的關係，進食也不會因此有困難。除此之外，跩姐在日前也順利誕下2隻小寶寶，從「跩姐」晉級為「跩媽」。