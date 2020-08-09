在災難發生之前，有不少動物都有預知「危險即將發生」的能力，提早做出異常的行為或開始避難。最近，英國一隻神犬就成功將自己的主人從突然斷裂、砸落的大樹下給救了出來，等到男子回頭一看才驚覺自己撿回了一命，並且非常感動與感謝愛犬為自己所做的事情。

Dad 'milliseconds from death' but hero dog senses danger and drags him to safety https://t.co/eBCZHrBNSl — i Still Love Dogs (@iStillLoveDogs) July 24, 2020

根據外媒報導，這名男子馬克（Mark Brows）當時剛下班和他養的雪納瑞犬貝奇（Betzi）一起出門散步，走到半路時，馬克突然聽到頭頂的樹上傳來一陣聲音，當時的他並沒有多想，只以為樹上有小動物在移動，但抬起頭卻什麼也沒有，只看見幾根細小的樹枝掉落，突然間他發現大樹正在詭異地顫抖著，下秒貝奇就直接將他撞倒在地，與此同時，那棵大樹也砸落在了地上，摧毀了一旁搭建的一堵牆，人們聽見動靜也紛紛從屋中逃出，而馬克看著眼前的一切仍舊處於震驚當中，「如果貝奇沒把我撞走，我真的差幾秒就要掛了」。

事後，馬克在接受採訪時也透露，這並不是貝奇第一次拯救他和家人，曾有小偷在家門前找鑰匙想偷車，是貝奇露出兇猛的模樣驅趕了對方，但牠在家人面前卻總是相當溫和與活潑，讓馬克大讚：「牠是一隻了不起的寵物犬」。