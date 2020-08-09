基因的突變有時候會出現讓常人無法理解的「異相」，日前在印度就誕生一隻沒有鼻子的小山羊，更離奇的是牠的一雙眼睛竟然長在嘴巴裡。此事在當地引起轟動，許多人更把這隻小山羊視為「上帝的奇蹟」，每天都吸引大批人潮前來朝聖、參拜，希望能為自己帶來好運，讓飼主相當無奈。

根據外媒報導，印度東北部穆扎法爾布爾（Muzaffarpur）一處小村莊裡，日前誕生了一隻奇特的小山羊，從流出的影片可以看到，這隻小山羊不但天生沒有鼻子，兩隻眼睛還長在嘴巴裡。神奇的模樣引起當地村民圍觀朝聖，讓飼主困擾直呼「自從這孩子出生以來，人們就開始瘋狂湧入我家，想要膜拜牠，但都被我拒絕了，因為牠的身體狀況目前仍然處於危急的狀態」。

The KID who fell to earth! Alien-like goat born with no nose and eyes in its mouth is worshipped as a god in India https://t.co/zOnKBPmt9e — Daily Mail Online (@MailOnline) August 8, 2020

據了解，印度經常將外觀奇特的動物視為神靈，或是「上帝的奇蹟」，認為誠心對牠們祈禱就可以帶來好運和繁榮，但實際上這隻小山羊的症況在醫學上被稱為「獨眼畸形」（cyclopia），是因為中樞神經發和前腦發育異常，導致鼻子、眼睛的位置和形狀出現畸形的病症。2017年在印度阿薩姆邦就曾生出一隻獨眼山羊，當時也受到民眾的膜拜，但僅出生一個多禮拜就死亡了。