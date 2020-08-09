有許多貓咪喜歡別人摸摸或拍拍牠的屁屁，有時候還會不自覺的翹高高配合，甚至還有可能發出驚人的「謎之聲」。國外一名飼主日前就上傳一段家裡橘貓的影片，並表示只要他一摸牠的屁屁，橘貓就會唱出一段「呀呀呀之歌」，充滿魔性的嗓音立刻引起網友們的關注。

一名帳號為abbie_644的網友日前在影音平台TikTok上分享一段影片，可以看到該網友輕輕地撫摸家裡橘貓主子的屁屁，沒想到橘貓竟然像是被打開什麼開關一樣，開始發出一連串如鴨子般的「呀呀呀」叫聲，音調還有高低起伏，聽起來就好像正在唱一首歌，讓飼主忍不住笑稱「這隻貓很會唱欸！每次我摸牠屁屁，牠就會開始熱唱！」

影片曝光後掀起熱議，橘貓充滿魔性的歌聲也笑翻一票網友，紛紛留言「如果唐老鴨是貓的話…」、「這隻貓應該準備參加選秀吧」、「我無法停止觀看這段影片」、「這到底是貓還是鴨？」、「唐老鴨配音員？」、「我笑到胃好痛」據了解，貓咪背部靠近尾巴的位置之所以會特別敏感，有一個說法是這部位聚集很多神經，所以撫摸會讓貓咪感到舒服，另外一說法則是小時候貓媽媽會舔小貓的屁股刺激牠們排便，所以摸屁屁會讓牠們想起以前被媽媽呵護的感覺。