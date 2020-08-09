長頸鹿給人的印象一直都是呆萌又溫馴的草食動物，沒想到近日竟然有人拍到驚人的一幕！國外有人意外拍到2頭長頸鹿正在進行生死對決，其中一隻較弱勢的長頸鹿被2度擊倒在地，還被對手狠狠踩在腳底下，最後只能滿頭鮮血的倉皇逃離現場。

國外有人意外拍到長頸鹿激烈的決鬥場面(影片來源/YouTube/They Live/如遭刪除請見諒)

根據外媒報導，國外一名男子埃德里希（Edrich）日前在南非克魯格國家公園（Kruger National Park）拍到罕見的「長頸鹿生死鬥」，從畫面中可以看到2頭長頸鹿在樹叢間以頸部互相猛烈撞擊，力道大到其中一隻長頸鹿被2度推倒在地，佔據上風的長頸鹿也趁機用亂腳狠踩對方，使的地面揚起陣陣塵土。弱勢長頸鹿因為受到重傷，久久倒地不起，好不容易撐起身體之後才發現牠早已頭破血流，傷口看起來十分觸目驚心，最後在強者長頸鹿用脖子接連的鞭打下，落敗的長頸鹿才趕緊狼狽的逃離現場，整場決鬥持續了將近45分鐘。

目睹全程的埃德里希事後也表示，落敗的長頸鹿受傷非常嚴重，即使痊癒了，此生也將留下難以復原的傷痕。據了解，雄性長頸鹿在戰鬥中以脖子為武器，這種現象稱之為「脖擊」，主要用來建立支配地位，贏得脖擊的雄鹿具有更大的生殖成功率。雖然大部分脖擊不會造成嚴重傷害，但也有長頸鹿在脖擊中出現折斷下巴、頸部，甚至死亡等現象。