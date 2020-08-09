常聽人說「髮型決定一切」，這個道理在貓咪身上竟然也通用！日前一名飼主就在臉書上分享，表示最近家裡愛貓因為生病不得已需要剃毛，沒想到全身包括臉的毛髮都被剃光後，原本圓滾滾的橘貓竟然進化成「謎樣生物」。

起司之前剃光身體的毛就曾被網友笑稱是「河童」。(圖/原PO授權提供)

飼主林小姐前陣子在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」發文，表示家裡的橘貓起司因為霉菌纏身，不得已需要將貓毛剃光，當時就被許多網友笑稱是「河童」。沒想到過了一個月之後，霉菌從身體一直蔓延到臉部，只好再將臉部的毛也剃掉，現在全身僅剩下嘴巴和腳部還有些許毛髮，光禿禿的模樣配上氣撲撲的表情，讓起司瞬間進化成更謎樣的生物，連飼主也忍不住嘴角上揚直呼「沒看過真貓版頑皮豹嗎？恭喜你現在看到了！！！」最後還附上Before和After照並強調「毛好重要！」

這次因為霉菌蔓延到臉部只好繼續剃毛，全身只剩下嘴巴和腳還有毛，變成似豹似狗的謎樣生物。(圖/原PO授權提供)

照片曝光後掀起熱議，吸引將近一萬名網友按讚，不少人也紛紛留言「哈哈哈哈哈哈哈，怎麼可以醜的這麼可愛！~~~~」、「貓皮豹」、「剃完變吉娃娃」、「我以為是狗...」、「這就是所謂的眼神死嗎」、「有沒有毛也差太多」、「超好笑，不能理太多毛，表情有點事」、「牠的眼神訴說了一切」。