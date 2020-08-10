不只是人，就連動物也都會害怕看醫生和打針！大陸一隻柴犬前陣子到獸醫診所去打針，過程中雖然護理人員緊抱著牠，牠還是感到非常害怕，在打針前先是吼了一聲壯膽、反抗，隨後更是擺出了不屑蔑視的表情以假裝堅強，讓網友們看到影片後都笑翻了。

根據陸媒報導，江蘇無錫的一隻柴犬在7月底時到獸醫診所打針，從影片裡可以看到，護理人員從牠的身後將牠緊緊環抱，還一手抓住了牠的前腳就怕牠突然反抗，而獸醫則是拿著針準備扎進牠的前腳中，下一秒柴犬卻突然大吼了一聲似是在抗議或壯膽，嚇了在場的人一大跳，主人也急忙伸手輕拍安撫，不過柴犬對自己這個狀態仍舊很不滿意，乾脆擺出凶狠露齒的表情，露出了不屑的蔑視笑容，但眼神卻始終不敢看向自己被打針的地方。

影片曝光後吸引了大批網友前來觀看，大家都被這隻柴犬害怕卻又假裝堅強的模樣給逗笑了，「壯膽？這確定不是恐嚇嗎？」、「像極了我小時候打針的樣子」、「新的表情包已經出現」、「哈哈哈看看這虛張聲勢的樣子」、「奶凶奶凶的」。