現在有不少主人都會將毛小孩帶去做寵物美容，店員和美容師除了可以幫忙愛寵洗澡以外，還有剃毛、做造型等服務，內容相當多元。前陣子，美國一名女飼主就將自己的愛犬帶去美容，沒想到才做到一半美容師就因為狗狗不配合而打電話將牠退回，而主人看見愛犬的新造型之後則瞬間就笑翻了。

根據外媒報導，女飼主麗莎（Lisa Torres）透露，因為新冠肺炎疫情的關係，自家的西施貴賓犬切達（Cheddar）已經很久沒有剪毛，全身的毛髮都已經長得非常長。前陣子，寵物美容店終於重新營業，她立刻開心地帶著切達前去美容，沒想到才送過去沒多久，麗莎就接到了美容師打來的電話，指出切達剪毛剪到一半就開始咬人，不得已請她將愛犬帶回。

麗莎當時以為：「我現在要去接一隻獅子回家」，沒想到到現場後卻發現切達身體上的毛都已經剪短，只剩下頭部還留著蓬鬆的毛髮，甚至覆蓋住了牠的雙眼，美容師對於沒有完成任務感到很愧疚，連連詢問是否要繼續剃毛，不過最終麗莎付清了所有的費用，還給了美容師一點小費表示感謝。

之後，麗莎將愛犬帶到車上後越看越覺得好笑，眼角都笑出了淚水，但切達卻一副相當滿意這個造型的模樣，回到家後也是很自在地行動著，絲毫不覺得這個造型會對牠造成什麼困擾。