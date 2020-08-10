寵物們經常會做出一些讓人出乎意料的行為，尤其哈士奇更是擁有豐富的精采事蹟，讓不少飼主都感到相當哭笑不得。日本一名飼主家中養了2隻哈士奇，某天牠們正躺在家中的地板上休息，但其中一隻哈士奇的頭卻被同伴的後腳給緊緊夾住，只見牠一臉厭世地怒瞪鏡頭，讓網友們全都笑翻了。

這名飼主「@pochi1980husky」養了兩隻哈士奇，白毛的叫做「路基（ロキ）」，黑毛的則叫做「拉利馬（ラリマ）」，兩兄弟的感情相當融洽，不僅很喜歡「黏作伙」，還常常會趴在對方的身上睡覺。不過某日，飼主就捕捉到了相當逗趣的一幕，只見路基和拉利馬一如往常地趴在地上休息，不過拉利馬的頭部卻被路基緊緊地夾在牠的兩條後腿之中，讓飼主瞬間爆笑，而拉利馬則一臉厭世，還眼神犀利地怒視著鏡頭，就像在進行無聲的抗議。

照片曝光之後，網友們看到這有趣的畫面都笑到不行，紛紛留言：「拉利馬看起來不太開心，想知道牠內心到底在想什麼」、「被擠扁的臉頰讓可愛度倍增！」、「牠感覺怎麼樣哈哈哈」、「牠長得很帥，但這種情況下竟然可愛到超級療癒！」、「該不會在心裡講拉利馬的壞話吧」；事後飼主也解釋，拉利馬並沒有生氣，這其實只是牠正常時候的表情。