野生的熊為了尋找食物，常常會誤闖人類活動的範圍，不過這隻棕熊卻被食物以外的東西給吸引了！美國一群朋友日前到山上徒步旅行，並在露營區中搭建了帳篷，然而一隻棕熊卻闖進了這裡似乎是要尋找食物，不過中途牠卻被一對「腳丫」給奪去了注意力，嚇壞了躺在帳篷內的男子。

(影片來源/YouTube/ViralHog)

當時一名男子和他的4個朋友一群人到瑞尼爾山國家公園（Rainier National park）中進行徒步旅行，當時他們剛結束當天的行程，男子正在使用洗手間，不過他的朋友卻突然要他盡快返回露營區，因為有一隻棕熊正試圖闖入他們用來儲存糧食的帳篷中，當男子返回現場時，就看見了這神奇的一幕。

從影片裡可以看到，一隻棕熊正站在帳篷外面，而裡面則有一名男子側躺且背對著牠，隨後棕熊似乎被那名男子的雙腳給吸引，竟湊上前去聞了聞，男子感覺到這個舉動後嚇了一大跳，全身狂抖立刻彈了起來，而棕熊也反被男子的動作嚇到，轉過身後拔腿就跑，連一開始想竊取的食物都沒有拿到。

這有些嚇人卻又搞笑的畫面曝光後網友都笑歪了，紛紛留言：「要是我就再也不敢去露營了」、「熊：『媽呀，嚇死熊了！』」、「這麼大的體型這個敏捷度太嚇人了」、「帳篷裡難道是俄羅斯人？」、「還以為是腳太臭熊被臭跑了」。