臺北市立動物園大貓熊繁殖工作團隊趁著今年2月26、27日大貓熊「圓圓」的發情高峰時替牠進行人工授精，並於6月28日順利誕下了2女兒「圓仔妹」，懷孕期長達124天，今（10）日正是第43日齡，圓仔妹也持續健康長大，體重已達到2381.8公克，超過當年姐姐「圓仔」同齡時的2130公克。

圓圓在發情高峰時 保育員嘗試讓團團和圓圓進行自然交配(圖/台北市立動物園提供)

據北市動物園指出，大貓熊懷孕期一般為120-150天，但就如同其他熊科動物一樣，大貓熊也會有胚胎延遲著床的現象，因此在過去就曾有孕期最短72天、最長324天的紀錄，長短的差異極大；而圓圓在懷圓仔妹時孕期長達124天，雖然比起懷姐姐圓仔的111天多了13天，但都還在正常範圍之內。

圓圓經歷生產的不適而躺下休息(圖/台北市立動物園提供)

此外，不管是否有授精的過程，雌性大貓熊都可能出現「假孕」的行為表現，就連體內的賀爾蒙變化也都和真懷孕非常相似，甚至必須借助超音波才能進一步診斷，因此要判斷大貓熊懷孕與否並非一件容易的事；動物園的大貓熊繁殖工作團隊在幫圓圓人工受孕後十分嚴謹，持續超過100天觀察牠的活動量與食量，且監測內分泌及生理各方面的變化。

圓仔妹窩在媽媽溫暖的懷中(圖/台北市立動物園提供)

在工作團隊的努力之下，圓仔妹在今年6月28日順利誕生，如今已達43日齡，體重也來到了2381.8公克，雖然目前牠的眼睛並未睜開，但圓仔妹窩在媽媽溫暖的懷抱中、喝著最營養的母奶，相信一定會健健康康地成長茁壯！