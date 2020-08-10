保護孩子是所有父母的本能！美國一名父親日前帶著兒女在運河旁邊玩耍，突然發現一隻巨鱷火速朝他4歲女兒衝來，立刻在千鈞一髮之際將女兒抱至安全地帶，之後巨鱷還在附近徘徊不肯離開，似乎不想輕易放棄。最後通報專家前來現場，在7人協力之下才成功捕獲鱷魚。

德州日前有隻將近4公尺的巨鱷試圖想補食岸邊遊玩的4歲女童。(影片來源/YouTube/ 6abc Philadelphia/如遭刪除請見諒)

根據外媒報導，德州利格城一名40歲男子格蘭德（Andrew Grande），上個月24日早上8 點半左右讓保母帶著他的一對兒女在他們家後面的運河旁釣魚和捉螃蟹。這時，格蘭德突然發現有一隻巨鱷正快速朝著他4歲的女兒靠近，嚇得他立刻從家裡衝出來，及時將女兒送至安全柵欄後面，當時他的腳甚至距離鱷魚的血盆大口只有0.9公尺，場面十分驚險，格蘭德事後也心有餘悸的表示「我第一眼看到牠，就只想趕快把女兒帶走，至於牠有甚麼企圖，我想都不敢想…」。

"What his intentions were, I'm not 100% sure, but I wasn't going to find out."



Andrew Grande didn't hesitate before jumping into action when he saw a massive alligator making its way to his 4-year-old daughter. https://t.co/HyQKQVoIXO — CNN (@CNN) August 6, 2020

格蘭德一家退到安全地帶之後，鱷魚似乎不甘心到手的獵物飛了，還不停在周遭徘徊、浮潛，格蘭德非常擔心牠會衝上岸來，便趕緊通報捕鱷專家。最後動用了7人的力量才終於捕獲這隻身長約3.6公尺；體重約272公斤的超級巨鱷，隨後捕鱷專家也將牠送往當地的鱷魚主題公園安置。鱷魚主題公園的員工則興奮表示，他們很開心能收到這隻鱷魚，因為哈維颶風襲擊讓牠們損失了大量的鱷魚。