「妳哪位啦！」日前國外一名女網友打開手機自拍影片，並套用了一組「搞怪濾鏡」，沒想到貓咪一看到螢幕中飼主變形的臉瞬間被嚇瘋，不停在飼主懷中掙扎想要逃離，超有戲的表情讓飼主和網友都笑翻。

國外一名女網友Katherin Leyva，日前在影音平台TikTok上傳一段影片，只見她抱著愛貓，並選用軟體內一款叫做「強風吹臉」的濾鏡，配合著印度風的配樂，只要一張嘴，臉部就會像呈現像風吹過水面的波浪效果，沒想到貓咪看到鏡頭內主子的「波浪變形臉」，嚇得立刻驚聲尖叫，第二次看到更是直接用小肉掌激動地往後亂打，想要趕快脫離這一切，呆萌的反應逗得主人哈哈大笑。

影片曝光瞬間引起關注，不但有高達2700萬次的觀看次數，還有300多萬人按讚，不少人紛紛留言表示「怎麼每次看都更好笑啦」、「我看到牠眼神中的驚恐」、「牠尖叫欸」、「貓咪反應好可以」、「貓：啊啊啊啊啊啊」、「該死的鏟屎官，本皇嚇尿了！」、「嚇死本貓爺」、「貓：啊X，這誰」、「讓本喵嚇成這樣，成何體統！」、「喵喵反應好大」。