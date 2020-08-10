狗狗真的是人類最忠心的朋友！國外一名女網友在家裡吊單槓練身體，沒想到家中愛犬誤以為她有危險，立刻將椅子推到該名女網友下方，還擔心的跳起來探視情況，讓她暖心表示「真的是愛死牠了！」

i dont have anything to promote so here’s more of my dog pic.twitter.com/HJFA5RHuqO — bob burger and his wife (@monsterrats) March 22, 2020

推特帳號為monsterrats的女網友是一名健身愛好者，她為了方便健身在屋頂加裝了單槓設施，日前她在推特上傳了一段影片，可以看到她正在吊單槓鍛練手臂肌力，為了安全也在下方不遠處放了一張白色椅子。沒想到她的愛犬Lgor見狀，誤以為在單槓上「上下移動」的monsterrats是遇到危險在掙扎求救，立刻將椅子推到她腳邊救援，還在旁邊擔心的察看狀況，讓monsterrats感動直呼「我的狗真的是貼心好幫手，竟然將椅子推近我腳邊，愛死牠了！」

文章曝光後獲得大批網友狂讚，紛紛留言「這隻狗太聰明了吧」、「狗：快下來！好危險」、「看完差點哭出來欸」、「真的是人類最好的朋友」、「牠看起來真的超擔心妳的」、「好暖」、「我的狗只會咬我」、「別人的家的狗總是不會讓我失望」、「牠值得吃不完的零食」、「牠值得吃不完的零食」。