夏季炎熱的天氣讓各地頻傳動物闖入民宅納涼的消息，一名女網友近日就驚現一隻眼鏡蛇闖入自家農舍，雖然帶有劇毒，但看著鏡頭呆萌的模樣竟然讓爸爸心動想要帶回家，讓她傻眼「有誰能教我，毒蛇要怎麼放生！」

家裡的狼犬希希日前反常狂吠，才成功讓家人注意到眼鏡蛇闖入，飼主張菈菈更透露，平常希希很喜歡抓小動物，這次竟然懂得不逗弄蛇，還會保持距離，十分聰明。(圖/張菈菈授權提供)

台南玉井一名女網友張菈菈日前在臉書發文，表示她家有養一隻名叫希希的狼犬，日前突然反常狂吠，她爸爸仔細查看才發現原來有一隻長約30到50公分的眼鏡蛇闖進自家農舍，立刻拍照記錄。沒想到一看到眼鏡蛇看著鏡頭的萌樣，爸爸竟然萌生想帶他回家的念頭，讓張菈菈得知之後崩潰直呼「雖然我很喜歡爬蟲類生物，我也尊重生命，但是眼鏡蛇跑進來農舍，我爸居然說要帶回家有誰能教我，毒蛇要怎麼放生（放去哪裡啊？」

拍照紀錄時，眼鏡蛇竟看鏡頭萌笑 (圖/張菈菈授權提供)

照片曝光後吸引不少網友留言「你爸挺神奇的」、「好可愛」、「牠在笑耶」、「歐買尬！還看鏡頭？」、「太熱在找陰涼處避暑，之前我工地也跑來一隻，後來叫人處理掉，妳那山區記得準備隻補蛇夾」、「這隻怎麼特別萌阿」、「這是我看過最可愛的眼鏡蛇照」張菈菈事後透露，爸爸後來將眼鏡蛇抓起來放進玻璃罐裡，雖然真的有帶回家給家人看，但隔天就馬上帶到深山裡放生了。

據了解，中華眼鏡蛇（Naja atra）又稱飯匙倩、飯匙銃、飯鏟頭、膨頸蛇、五毒蛇，主要棲息於山區、農墾地。毒性強烈，會破壞受害者的神經系統，使受害者因呼吸困難或心跳減弱而死，為台灣六大毒蛇之一，但由於現今的醫療技術越趨提高，血清的數量也頗多，所以很少有人因被中華眼鏡蛇咬而死亡。