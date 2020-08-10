隱翅蟲科（rove beetle），是鞘翅目多食亞目之下的一類甲蟲，其中最著名的就是具有毒性體液的毒隱翅蟲屬，在台灣最常見的是褐毒隱翅蟲（Paederus littorarius）。牠們不會主動螫人，但是只要接觸到體液10至15秒內，皮膚就會引起嚴重的發炎反應，患者會感到灼痛、皮膚起泡及潰爛，此症狀通稱為「隱翅蟲皮膚炎」，也讓人一聽到牠的名字就聞風喪膽，但你知道隱翅蟲名字究竟是怎麼來的嗎？

一名住在危地馬拉的日本昆蟲系YouTuber日前在推特上分享一段短短20秒的影片，可以看到畫面中是一隻隱翅蟲的近距離特寫，牠先用其中一隻腳像是抓癢般的撓撓背部和頭部，接下來竟然將亮橘色的翅膀像棉被一樣折好，整齊的收納進背部，彷彿翅膀是一個從來不存在的東西，真的是名符其實的「隱翅」蟲！

有粉專將影片分享到臉書，不少網友看了都紛紛驚呼「收納的知識增加了！」、「好驚訝哦！」、「居然自帶翅膀收納包」、「欸這真的超級爆炸帥！」、「好酷！」、「用屁股折翅也太厲害」、「隱翅蟲叫隱翅蟲的原因！原來是收納高手」、「還以為在摺紙」。