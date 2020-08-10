雖然大家經常借用豬的名號罵人，實際上豬是非常高智商的動物，甚至有科學研究顯示豬的認知能力等同於人類3歲小孩。日前大陸一台卡車司機在運送豬隻得時候因為車速過快，其中一隻小豬不小心從車上滾落，沒想到小豬竟然撐著受傷的身體，緩緩爬到旁邊不會有車經過的地方，讓交警忍不住大讚牠：安全意識滿分！

一名胡姓貨車司機日前載著滿車的小豬在浙江麗水市的風門亭隧道中高速行駛，結果疑似因為速度過快，車上一隻小豬不慎摔落地面。從監視器畫面可以看到，小豬像動作片一樣在地上翻滾好幾圈，好不容易站起來卻好像受了重傷，走起路來搖搖晃晃的，最後勉強拖著沉重的步伐走到隧道旁邊沒有車的地方才不支暈倒在地。

有工作人員看到監視器畫面也趕緊通報警方，並循線追查到胡姓司機，請他趕快來把小豬帶走，司機慌張地表示是因為車上籠子上個月被小豬弄壞才會發生這種情況，但好險有追回小豬，不然這個月他等於白幹了。影片曝光後掀起網友熱議，不少人紛紛留言「還是肉多好，要不骨頭全散了」、「豬都知道靠邊走，經常大馬路上遇到大爺客廳散步的」、「有些人的交通意識還不如二師兄」「二師兄：大師兄救救我」也有不少網友看了心疼表示「這肯定是重傷啊，不想嘲笑豬豬」、「難道不會覺得很疼嗎？豬也是會感知的，這就相當於一個人從高速行駛的貨車上摔下來，再翻滾滑行，不搞笑」。