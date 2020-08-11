★「較量心」激起人際黑暗面，難道無法避免？

◆為何他薪水高？為何她升遷特別快？

◆受歡迎有啥了不起，不就是嘴甜會說話！

◆只懂打扮的花瓶，憑什麼混得有聲有色？

誰都不喜歡「輸的感覺」，這些酸言酸語，相信你也並不陌生。它有時出自別人的口、有時從自己心裡冒出；通常刺傷他人，但不幸的時候，也刺向你。

這股會在人心中逐漸發芽的有刺情緒，無論是你心中對於他人得志的不甘——「為何是他被看上？」「我又沒有比較差！」；還是來自同事、親戚、壞朋友，那些見不得人好的冷嘲熱諷——「不就那點本事？」「你只是運氣好啦！」一切種種，都讓人心神不寧、疲憊萬分。

你其實已厭倦這些無謂的人心鬥爭，但又不知該如何是好？

【精彩書摘】

那麼，人們會在哪些情況下產生嫉妒心呢？

其中有四種要素—

11、與對方的距離感；2、層次比自己低的人變得比自己高；3、自己很關心、有興趣的領域，對方卻比自己厲害；4、被人公開指出自己的無能。當然，這四種要素同時具備的話，嫉妒心會更強烈。

距離越近，越容易嫉妒

例如，強烈嫉妒比爾．蓋茲或馬克．祖克柏的上班族應該不多。或者，當你是個基層員工時，不會因為看到不太有機會講話的經理升上總經理，就心裡不是滋味吧。即便質疑：「那傢伙憑什麼？」也不會因而感到「不甘心」，怒嗆：「跩個屁啊！」

這是因為對方本來就比自己優秀，而且距離遙遠。

反之，當距離感接近，而且是比自己層次低的人，突然變成比自己層次高的時候，就會產生嫉妒心了。例如，當比自己地位低的同期同事或後輩同事，突然領先自己，晉升到更高的職位時。

在社團活動中、運動世界中也一樣，當一年級的新生不但成為正規軍，還比三年級的自己更為活躍時，那情況肯定很令人咬牙切齒。相信很多人有過這種經驗吧。

以女性來說，雖會羨慕超級名模、英國凱特王妃，但不致於嫉妒她們。不過，若是公司的後輩女同事受到男同事的厚愛呢？

演藝界也一樣，如果一個女生偶像團體中，有年輕新人加入，並且贏得高人氣，其他成員會安心嗎？

總而言之，對遙不可及的人，我們會心生羨慕、憧憬；但對方要是地位和自己同等甚至更低，或者距離很近，隨時碰得到，就會心生嫉妒了。

話雖如此，儘管對方是後輩或者層次較低，但如果他出風頭的是自己沒興趣的領域，那麼也不會產生嫉妒心。

例如，公司的後輩在健美大賽中奪冠，由於自己對健美完全沒興趣，因此能夠大方地稱讚他：「好傢伙，真有你的！」

如果你對汽車沒興趣，就算友人買了法拉利，你說不定只會感覺到：「真敢亂花錢啊！」

但是，如果感興趣的話，反應就會變成：「什麼嘛！就憑他！」「明明是個女人！」「明明是個乳臭未乾的小子！」

除此之外，與本人的努力、實力無關的，也不會生起嫉妒心。例如，聽到友人中樂透的消息，會感覺到：「好棒喔！」「有點羨慕呢！」但不致於產生「我要把他拉下來！」「我要惡搞他！」的想法。

因為中樂透這種事「與能力優劣無關」，因此不會損及優越感及自尊心。

相反的，當你聽到同事創業成功，等於已經比較出努力及能力的優劣了，這時若是承認對方比較優秀，便會傷害自尊心，因此人們多半會加以否定，做出：「只是好狗運罷了！」「馬上就會垮了！」等反應。

少數人比較特別，只要看到比自己優秀、幸福快樂的人，即便完全不認識，也會妒火中燒。這種人尤其會在網路上酸言酸語，他們沒有特別針對誰，純粹只是洩憤罷了。

小心！別失去理智

有些愛嫉妒到走火入魔的人，甚至會在社群網站上留言詛咒別人：「祝你全家死光光！」

從旁人角度來看，實在難以理解為何會出現如此幼稚、醜陋的行為。這麼做不但不能改變什麼，當事者自己也無法幸福快樂。暗箭傷人、誹謗中傷等行為，只會讓自己更不快樂罷了。

然而，當事者早已經失去冷靜，不知道自己正在做一件幼稚的事。豈止如此，往往還深以為自己是正確、正義的。

嫉妒的副作用之所以危險，是因為它會讓人失去理性而招來不幸。

一旦受嫉妒控制，不管在工作、生活中，滿腦子都會充斥著憤懣不平，或是想拉對方下來的想法，以致無法深思熟慮。

一想到對方就心浮氣躁；一看到對方就心情惡劣，當然會影響工作。

想起壞事就會發生壞事。愛嫉妒的人之所以運氣不好，就是因為都不想正面的事情，也就容易招來不幸了。

關於這點我在後面章節還會詳加說明，如果你心中升起了強烈的嫉妒，一定要好好控制情緒，以免失去理智。

(本文摘自《有刺の情緒 斬．斷．離：絕交１３種情緒暴力，讓嫉妒開酸、吃味嘲諷、帶刺怒嗆不再傷己傷人，找回你的自信與強大內在能力》/方言文化出版)

【作者簡介】

午堂登紀雄

生於1971年日本岡山縣，中央大學經濟系畢業，持有美國註冊公認會計師執照。大學畢業後，曾任職東京都內會計事務所、大型流通企業門市和行銷部。其後轉戰專精於環球經營戰略的顧問公司「理特管理顧問」擔任經營顧問。2006年出版第一本著作《33歳で資産3億円をつくった私の方法》，一舉躍升為暢銷作家。隨後成立Premium Investment & Partners股份有限公司，目前從事不動產諮詢顧問工作，同時也擔任資產運用及商業技巧相關研討班講師及演講主講人。著有《可以善良，但你要有底線不當好人》等人氣暢銷書。