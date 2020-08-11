酸言損人，怎麼回應？

造謠中傷，如何反擊！

★27訣竅拔除「有刺情緒」，不再傷己與傷人

狂銷直逼１０萬本，《可以善良，但你要有底線不當好人》暢銷書作家「午堂登紀雄」，要活用自身「遭網路酸民攻擊」的經驗，以在堅持自我道路上毫不動搖的精神，再次一針見血地揭開人心「小惡」，教你找回自身立場、建立原則，擺脫「愛比較」與「太在乎」的情緒陷阱；並也傳授在受人酸言嘲諷、造謠中傷時的最強「閃避+反擊」絕技！

◆拔除「有刺情緒」的２７則訣竅，要教你——

假關心、真貶低，怎麼回應？

小人難纏這樣甩，老死不必相往來

拿捏「好距離」，負能量不暴走

聽懂內心警報，揪出潛藏的不滿

【精彩書摘】

嫉妒源於與他人比較。

當然，與他人比較有時也是情非得已，但問題在於，「比較」容易產生自卑、嫉妒等打亂平靜心情的情緒，也可能致使你因優越感而變得驕傲自大，進而與周遭起衝突。

因此，應盡可能不與他人比較。或者，即便與人比較，也必須明白，一個人的價值不會因而增減—千萬不要受到負面影響。

然而，世界上就是有一種人，不與他人比較，便無從自我肯定。

這種人通常是幼年時期家庭環境有問題，或者自視甚高而過度自戀，往往有自我肯定感較低的傾向。他們無法自己肯定自己，必須要透過與別人比較來確認自己的價值。

不過，不論哪個領域都是人上有人，於是就容易產生嫉妒、怨恨、自卑、

討厭自己的情緒，並受其控制。

認清自己「真正想做」的事

與人相比，有時會因為極力展示自己的優越性，反而認不清自己真正想做的事、想要的東西。

牛丼飯的削價競爭也一樣，如果眼中只有價格：「那家降價了，我們也非降價可。」最後就只能做雞肉飯而已，何苦呢？

如果不與別人比較出優越感便無法自我滿足，表示自己太過依賴外在世界了，這種狀態其實相當脆弱。

這時，不妨回顧、省思一下。一直追趕對方，直到超越對方時，自己有得到幸福的感覺嗎？

站上較優越的立場，確實能夠滿足自尊心、滿足自戀，但這種感覺只有那個當下而已，你馬上又要為了品嘗優越感的甜美而不斷與他人比較，不斷讓自己顯得更偉大，最終落得逼死自己的下場。

如果為了滿足一時的情緒而拚盡全力，恐怕無暇去思考究竟什麼才是會使自己真正的幸福人生吧。

幸福，「比較」不來

這種時候，你需要的不是跟別人比較，而是聚焦於找出自己的個性並且發揮它。只要發揮個性，人人都是獨一無二的存在。

例如，加入偶像歌手團體，就會被拿來比較— 誰站在最中央，誰在人氣總選舉中名列前茅。但是，像和田現子＊和黑柳徹子※，他們都在自己擅長的領域中發光發熱，很難說誰比較厲害吧。

＊編註：韓裔女歌手，一度為日本跨年節目「NHK紅白歌合戰」出場最多女歌手。

※編註：日本知名演員、主持人，自電視放送以來，已在第一線活躍超過五十年，為日本電視史

上代表藝人。

前面提到的牛丼飯也是，即便互相競爭比較，也應該追求自家店的價值，以獨特性來決勝負，而且採取這樣的態度才不會疲勞轟炸。

另一個重點是，把自己的做事原則分析得一清二楚，讓自己的價值觀更加明確。

「我是基於這樣的信念做事的。」如果信念能如此明確，那麼即便與人比較後相形見絀，也不會因此自卑而引燃嫉妒之火。

例如，我的車子是以十九萬八千日圓買下的中古輕型汽車，但我絲毫不以為意。為什麼？因為我只是短程代步用而已，所以不覺得需要花大錢買豪華名車來裝飾停車場。

的確，如果我買人人稱羨的豪華名車，早上出門會很神氣；晚上回家也會有被療癒的感覺，但那都只是曇花一現，我的人生並不會有所改變。因此，我完全不在意我的朋友、鄰居開什麼樣的車子。

當然，也會有澆熄不了嫉妒之火的時候。

這種時候，就要把嫉妒當成一種重新認識自身目標的機會：「因為那個人實現了我的夢想。」只要能如此轉念思考，就能冷靜分析對方有而自己沒有的東西究竟是什麼了。

幸福不是與他人比較來的，他人的成功也與自己的人生無關。每個人重視的事物皆有不同，因此，我們應該先理解— 再如何與別人比來比去，也不可能比出幸福的。

明白這個道理後，面對別人的價值觀就能無動於衷，不會去批判，也不會感到憤慨了。換句話說，從此就能夠心平氣和地過日子。

事實上，理性成熟的人不會隨便與人比較，即便比較後心生嫉妒，也會將之轉化成「競爭意識」、「 對抗意識」而奮發圖強。

(本文摘自《有刺の情緒 斬．斷．離：絕交１３種情緒暴力，讓嫉妒開酸、吃味嘲諷、帶刺怒嗆不再傷己傷人，找回你的自信與強大內在能力》/方言文化出版)

【作者簡介】

午堂登紀雄

生於1971年日本岡山縣，中央大學經濟系畢業，持有美國註冊公認會計師執照。大學畢業後，曾任職東京都內會計事務所、大型流通企業門市和行銷部。其後轉戰專精於環球經營戰略的顧問公司「理特管理顧問」擔任經營顧問。2006年出版第一本著作《33歳で資産3億円をつくった私の方法》，一舉躍升為暢銷作家。隨後成立Premium Investment & Partners股份有限公司，目前從事不動產諮詢顧問工作，同時也擔任資產運用及商業技巧相關研討班講師及演講主講人。著有《可以善良，但你要有底線不當好人》等人氣暢銷書。