【爸．您好帥】插畫家的單親生活 身兼嚴父慈母與工作的日常

酸酸甜甜的單親爸爸週記

像被施了魔法，趕在夜晚6點鐘聲響起前，鏡文學的插畫繪本家藍聖傑，立刻停下手上的創作，快速切換成奶爸模式：接兒子放學、幫他洗澡、煮飯、陪伴塗鴉，直到他進入夢鄉。日復一日的生活，藍聖傑既是嚴父，也要扮演慈母，徹底告別單身的自由，每當情緒和耐心像壓力鍋瀕臨炸開邊緣，就提醒自己「孩子需要引導、栽培、照顧，他不是敵人。」兩人世界有辛酸有甜蜜，有依賴有啟發，也有對未來滿懷憧憬的期待。

白天工作與家務，晚上就是與孩子的幸福時光。（圖／行遍天下提供）

有其父必有其子，插畫家爸爸的孩子也愛作畫。（圖／行遍天下提供）

爸，你好帥

【人物介紹】

ＢＬＵＥ 藍聖傑

工作

插畫、漫畫、動畫藝術家

學歷

師範大學 美術所 數位藝術

景文技術學院 視覺傳達設計

現任

自由漫畫、插畫家

中華動漫創作協會 理事

微電影創作協會 監事

雜誌封面

2014.10 computer art意念圖誌 封面人物 採訪

2002.12 dpi設計雜誌 封面人物專訪

作品

壹週刊 政治漫畫專欄『要聞眉批』

魅力雜誌 漫畫專欄 『費落蒙騷動』

dpi設計雜誌 漫畫專欄

自由時報 插畫專欄『格格blue』

中國時報 浮世繪副刊插畫

蘋果日報 『blue流』『 blue聲色』

旗標出版社 CG向上計畫 電腦繪圖教學書

基峰出版社 CGsmart 電腦繪圖教學書

阿伯起來了 愛情短篇 圖文書

TVBS 101 高峰會 名人插畫

(本文摘自《行遍天下8月號335期》)