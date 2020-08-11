【爸．您好帥】他的父愛不只對小孩 愛滋貓爸爸的幸福之家

喵爸打造幸福愛滋貓房

當了爸爸後，喵爸陳人祥希望孩子所處的世界越來越好，辭掉遊戲設計師工作，為流浪貓打造「拼圖喵之家」，7年來，幫助許多喵小孩找新家，「隨著送養的貓越來越多，總有心靈富足的感覺，這是最大收穫。」自從收養第一隻愛滋貓「白心」，愛滋貓房成員日漸增加，只要喵爸出現，貓房就開始騷動，他知道每隻貓的個性、健康狀況、誰和誰是好兄弟，「有些貓咪無法被認養，生命在此走到終點，看著牠們在朋友環繞下有尊嚴地當了小天使，我心靈的空缺也被填補了。」

愛滋貓在這邊能獲得有尊嚴的照顧。（圖／行遍天下提供）

也有推出周邊茶飲可以購買。（圖／行遍天下提供）

(本文摘自《行遍天下8月號335期》)