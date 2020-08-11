現在大部分人們都有著「以領養代替購買」的觀念，讓流浪於街頭的毛孩子們也可以擁有一個溫暖的家。外國一名飼主領養了一隻流浪狗，雖然牠已經住在新家有一段時間了，但對於自己現在的情況似乎還有些不敢置信，睡覺時總會抱著自己的飼料碗，讓主人看得相當心疼。

My little rescue dog breaks my heart. He still can’t get over having his very own bowl. pic.twitter.com/mrlJ9cIRkb — ErUpstairs (@ErUpstairs) August 5, 2020

這名女飼主「@ErUpstairs」在推特上分享了自家愛犬的照片，並寫道：「我養的這隻小流浪犬真的很讓人心碎，牠到現在都還不敢相信自己擁有了專屬的飼料碗」，從照片中可以看到，這隻小白狗正舒適地趴在軟墊上熟睡，但牠的頭下卻墊著一個金屬的大飼料碗，一隻手還壓在上面，就像是在守護世界上最珍貴的東西一樣。

網友們看到這一幕後都相當心疼，紛紛留言：「我曾經救過一隻白色拳師犬，牠在之後的日子裡都會隨身攜帶牠的紅色塑膠碗」、「這是多可愛卻又讓人難過的行為…」、「希望流浪的貓貓狗狗們都可以有自己的家」、「以後每天都會幸福的」、「很高興你和牠相遇了」、「牠還需要花點時間知道這個碗再也不會被搶走」。