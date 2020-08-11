有民眾日前赫然發現，停在路邊的機車竟出現13根詭異的「大頭針」密集的橫插在機車上頭，讓她十分錯愕，於是將照片PO網，尋求解答。畫面曝光後，就有內行人秒解真相，直言這是「草蛉的卵」，讓眾人直呼「長知識了！」

原PO日前在臉書社團《爆系知識家》透露，機車踏板上出現13根詭異的「大頭針」，讓她好奇心爆棚，不禁好奇問道「請問這是什麼昆蟲的卵？」

畫面曝光後，不少網友看了嘖嘖稱奇，紛紛留言直呼「好特別喔」、「我以為多隻大頭針」、「棉花棒？」、「好可愛呦！迷你逗貓棒」、「針灸」、「發光二極體」、「婆羅花？但機率不大」、「要是我看到大概不會覺得它是卵⋯」。

對此，則有內行人出面解答，「草蛉的卵」、「這超棒的，草蛉是益蟲，很多人養玫瑰花都會有薊馬跟紅蜘蛛的蟲害，草蛉是它們的剋星！」、「草蛉，對多肉人來說是益蟲！」、「草蛉會吃介殼蟲！介殼蟲會害死多肉植物，算是自然派的非農藥派的方法」。