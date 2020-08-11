許多毛小孩對於玩具十分執著，台南一隻美國惡霸犬「島輝」，不小心將自己的恐龍娃娃咬得「肚破腸流」，急需進行縫合手術，沒想到當媽媽進到「手術房」搶救小恐龍時，島輝卻急得如熱鍋上的螞蟻，不斷撞門催促，畫面曝光網全笑翻了。

粉絲專頁「台南 美國惡霸犬 島輝」日前上傳一段飼主媽媽在「手術房內」，幫島輝心愛的恐龍娃娃進行縫合手術時，島輝不僅著急的瘋狂撞門，還不斷流著口水，雙眼緊盯著恐龍娃娃的手術進度，激動的情緒反應讓媽媽不禁調侃「手術房外面很著急家屬！」

畫面曝光後網友全被島輝的焦急模樣給逗樂了，紛紛留言直呼「這位家屬怎麼可以一直用很ㄎㄧㄤ的表情看著病患！？」、「好奇這是第幾位進手術房的患者？家屬看起來真的非常著急，等不及了」、「急到舌頭都歪了」、「島輝：快給我我要狠狠的親牠一口啦！」、「也很像在急診室回頭尋仇的仇家」。