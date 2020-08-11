出來混總是要還的！日本一名推主在家中養了3隻寵物雞，其中年紀最輕的小黃雞經常會被一隻黑白毛色的「惡霸雞」給欺負，整個身體都被壓制在地上，沒想到100天過去之後，整個局勢卻突然大逆轉，小黃雞變身成「巨無霸」，讓惡霸雞再也不敢再隨便欺負牠。

這名推主「@niwatori3wa」最近就分享了家中寵物雞的百日變化，其中還展現出了牠們之間的恩怨情仇。從左邊的照片中可以看到，一隻黑白毛色的惡霸雞將可憐的小黃雞壓制在地上，整個身體都坐在牠的身上，而小黃雞的眼神中則透露出許多的無奈和隱忍；沒想到經過了100天，小黃雞暴風成長，竟變成了一隻「巨無霸」，兩隻雞站在一起就可以感受到明顯的體型差異，讓黑白雞再也不敢隨意欺負牠，就連看向對方的眼神中也充滿了敬畏。

這戲劇性的轉變讓不少網友都笑翻了，但事實上，這隻黑白雞正是小黃雞的媽媽，在今年年初時將牠孵化出來，母女倆的感情非常要好，小黃雞也非常喜歡自己的媽媽，小時候經常會躲在媽媽的羽毛裡睡覺休息。