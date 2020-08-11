誰說貓咪和狗狗水火不容？泰國有一隻軟萌小黑汪為了和黑貓好友一起玩，即便有欄杆擋住牠的去路，牠也不放在眼裡，沒想到就在牠執意穿過欄杆間隙時，肥美的屁股竟然尷尬的卡在欄杆和塑膠網格上下不來，好在最後靠著黑貓好友的幫助下，順利逃脫，超療癒畫面讓網友打趣笑說「沒什麼能阻止這段跨種族的友情！」

小黑貓眼見黑汪受難，立刻走上前關切，還自告奮勇要助牠一臂之力！（影片取自YouTube/ViralHog）

影片中可見，這隻軟萌小黑汪被關在欄杆的另一邊，但牠玩心四起，執意跨過欄杆上的塑膠網格，進到屋子裡去找黑貓好友玩，無奈牠的屁屁太肥美，竟然直接卡在欄杆間隙和塑膠網格上，無論牠的小短腿如何掙扎擺動，依舊無法跨過阻礙，只能哀怨的不停嗚嗚叫。

這時，小黑貓眼見黑汪受難，立刻走上前關切，還自告奮勇要助牠一臂之力，頻頻對著黑汪的屁股和後腿一陣拍打，試圖把牠推進屋裡來。果然最後歪打正著，小黑汪的後腿找到了施力點，直接一蹬，就順利逃脫困境。而小黑汪進屋後，第一件事就是去向黑貓好友撒嬌，不停在牠身上磨蹭，開心的打打鬧鬧。

這段貓狗合作無間的療癒畫面曝光後，不少網友全笑翻了，紛紛留言直呼「沒有什麼能阻止這段跨種族的友情」、「小黑汪的屁屁太療癒了」、「黑貓該出手時就出手！」、「哈哈，關鍵時刻還是要靠貓」。