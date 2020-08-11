狗狗的精力相當旺盛，因此主人們都必須帶他們外出散步，不過雖然大部分的狗狗都非常喜歡出門玩耍，但挑對時間遛狗也是一件非常重要的事情！外國一名飼主最近就在清晨6點的時候叫醒自家的柯基，想要帶牠出去散步，沒想到柯基頓時間起床氣爆發，不僅賴在床上不動，還不斷用斜眼怒視著主人，場面十分搞笑。

柯基清晨6點被主人叫醒散步(影片來源/YouTube/ViralHog)

這名飼主透露，他養的柯基路易斯（Louis）平常都是早上10點才會起床出門，不過事發當天，飼主因為要送女朋友出城工作，在10點時沒辦法遛狗，所以只好提早了4個小時，在清晨6點就把牠叫起來。從影片裡可以看到，路易斯正舒服地躺在床上，然而飼主卻開始搖晃牠的身體，跟牠說要出門散步，這讓還沒睡飽的路易斯非常不開心，整個過程牠都定格在床上，只有眼睛不斷地轉來轉去，表情就像是在說著：「你在跟我開什麼玩笑？」、「你到底有什麼問題？」。

這逗趣的畫面曝光後，網友們全都笑翻了，大家紛紛留言：「牠看向主人的眼神就像是在說『你瘋了』，太好笑了！」、「哈哈哈眼神好好笑」、「像是被我媽早喊了十分鐘的我」、「狗的眼神裡包含了千言萬語」、「好像在心裡罵髒話的感覺哈哈哈」、「給你個眼神自己體會」。