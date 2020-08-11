今年7月，網路瘋傳一段墨西哥短褲妹在登山時碰到野生黑熊，還慘遭「熊抱」、狂聞體香以及被咬大腿，沒想到過沒幾天這隻黑熊又對其他女遊客又嗅又蹭。但最近有消息傳出，「奇平克生態園區」認為牠會對遊客造成威脅，因此已經抓捕黑熊並將牠「閹割」。

@ponchodenigris Qué bueno que siguieron mis consejos de no moverse jajajajaja la ciudad de las montañas ⛰ en Mty. ♬ sonido original - ponchodenigris

根據外媒報導，這隻年幼的雄性黑熊被居住在生態園區附近的當地人認為是一隻「友善的熊」，還替牠以園區的名稱取名叫做「奇平」，但最近多次傳出奇平「騷擾」女遊客的行為，且在這之外牠也多次與人類有著近距離接觸，因此園方認為牠已經習慣了在有人類活動的生態園區中覓食，會對遊客的安全造成威脅，於是聯邦環境保護局趁著牠在民宅後院休息小憩的時候將牠抓捕，經過獸醫檢查後奇平被帶上了無線電項圈，甚至還遭到「閹割」。

據悉，閹割黑熊的作法是由大學野生動物協調員和聯邦環境保護局高層討論協商後決定的，他們稱之後計畫將奇平放生到契瓦瓦州（Chihuahua）的山脈上，而此舉可以避免牠與山上的其他熊族打架。

不過有不少人對此卻感到非常不滿，認為最應該檢討的是一些利用食物引誘，想要接近黑熊、和牠合照的嚮導及遊客。