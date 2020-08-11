貓咪高冷的外表下，讓人摸不透情緒，但事實上，貓咪如果遇到威脅或是驚嚇時，會瞬間「炸毛」，讓自己看上去比平時大一倍，進而產生威攝力，並且進入高度警戒狀態。日前就有一位熱心女網友，分享中途小貓炸毛「炸得根根分明」的經典照，畫面曝光後隨即掀起一眾貓奴熱議，紛紛調侃「原來是奶瓶刷，我以為是幼貓呢！」

兩隻虎斑貓被大貓嚇到拱起身子，尾巴瞬間炸開、大開飛機耳。（圖／Wun Chen授權提供，未經許可請勿擅自取用，避免侵權）

一名熱心女網友 Wun Chen 昨（10日）在臉書社團《貓咪也瘋狂俱樂部》分享了中途小貓的炸毛經典照，打趣笑說「被大貓恐嚇後，炸毛不敢動的小屁貓…這毛炸得根根分明！」

畫面中可見，兩隻虎斑貓在藍色椅子上，拱起身子，尾巴瞬間炸開，根根分明的貓毛全部豎起來，就連原本垂直立起的耳朵，也微微往後壓平，猶如飛機的機翼一樣，被貓奴戲稱為「開飛機」或是「飛機耳」。

不少網友被兩隻虎斑小貓虛張聲勢的舉動給萌翻了，紛紛留言直呼「這是蒲公英吧！」、「卯咪：聽說炸毛可以看起來很威猛…人類：喔喔喔好可愛喔喔喔」、「哪來的奶瓶刷」、「炸得好像箭豬呀～但都好可愛」、「這是摸到靜電球了吧」、「一秒想到紅毛丹」、「原來是刺蝟呀～」、「看小貓氣噗噗好療癒」。

Wun Chen受訪時表示，目前中途了母帶5子的一窩奶貓，虎斑貓媽媽個性溫柔親人，可摸可抱，獸醫研判是個2歲的年輕媽媽，目前體重僅3公斤，但體檢十分健康，也有初步驅蟲，正在努力增肥中。至於5隻約莫1個月齡的小奶貓，預計斷奶後會打預防針並結紮。

Wun Chen說，小奶貓陸續都有善心民眾認養，目前僅剩一隻小虎斑和虎斑媽媽還在找家，歡迎有志之士加入鏟屎官行列，給牠們一個幸福貓生，並且領養不棄養唷！

Wun Chen驕傲的自製中途貓籠。（圖／Wun Chen授權提供，未經許可請勿擅自取用，避免侵權）

虎斑貓媽媽年僅2歲，個性溫柔親人，可摸可抱，徵求貓奴中。（圖／Wun Chen授權提供，未經許可請勿擅自取用，避免侵權）

混到美短紋的小奶貓名叫Momo，已經找到家囉！（圖／Wun Chen授權提供，未經許可請勿擅自取用，避免侵權）

約莫1個月齡的虎斑小母貓待領養唷！（圖／Wun Chen授權提供，未經許可請勿擅自取用，避免侵權）