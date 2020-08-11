日本福岡在本（8）月初，一隻山豬誤闖市區、四處亂竄，為了防止牠造交通混亂或其他危害，當地警方出動大批人力前來圍捕，最後花費了將近7個小時才終於順利抓到山豬。然而，在追捕的過程中有攝影師在旁拍照，意外捕捉到了十分動感的畫面，其中一張照片甚至和日本國寶畫《鳥獸人物戲畫》極其相似，引發網友們熱議。

山豬誤闖福岡市區大批警察進行圍捕(影片來源/YouTube/每日新聞)

據日媒報導，本月5日早晨有民眾在福岡市的大濠公園發現野生山豬，於是報警處理，警方擔憂山豬四處亂竄會造成民眾的安全隱憂，立刻派出警力進行圍捕，雖然過程中數度失敗，但最終還是在接近中午時分成功將山豬抓捕。對此，福岡市動物園指出，山豬在覓食的時候，有沿著水路移動的習慣，因此這隻山豬很可能是缺乏經驗，才會不小心誤闖市區。

而媒體記者們也在旁紀錄了這場「警豬追捕站」，然而其中一名攝影師的作品卻因為極具生動性而在推特中引發網友熱議，甚至有人指出和日本的國寶文物《鳥獸人物戲畫》非常像，超高的相似度讓大家都笑翻了，這名攝影師也意外成為日本網友們搜尋的對象。