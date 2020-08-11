家中寵物受傷或是剛動完手術時，為了不讓牠們去啃咬或舔舐自己的傷口，通常都會讓牠們戴上名為「伊莉莎白頸圈」或「恥辱圈」的頭套，但戴上這種頭套後多少會讓牠們有些行動不方便。最近網路上就流傳著一段影片，一隻小貓戴著頭套在和主人玩逗貓棒，沒想到當牠興奮跳上沙發後，下秒就變身「羽貓球」，垂直地從邊緣掉落。

在 Instagram 查看這則貼文 羽貓球 上班滑手機（@mybosseatshit）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 21 日 下午 11:00 張貼

在影片中可以看到，主人正拿著逗貓棒放在沙發上引誘著小貓過來玩，而這隻擁有黃白相間毛色的小貓也成功被吸引了注意力，在地板上觀察了幾秒鐘後就緩步靠近，並興奮地一腳跳上沙發，然而牠脖子上的頭套因為被主人戴反了，讓牠的前腳沒有辦法順利踩踏到沙發上，最終只能順著邊緣掉落下去，一旁的主人見狀立刻笑得不能自己。

影片曝光後，不少網友也是看得又好笑又心疼，紛紛替可愛的小貓喊冤，「貓：『我的主人可能是傻子，說明書都不會看』」、「掉下來的瞬間好像羽毛球」、「快來看羽貓球」、「被命運束縛住了喉嚨」、「貓：『我不要面子的嗎！』」、「哈哈好可愛啊，真的可愛死了」。