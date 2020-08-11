近幾天吹起一股走進山林，享受生活的風潮，讓露營、爬山等休閒活動受到民眾的喜愛，而擁有豐富生物多樣性的大自然更經常出現讓人意想不到的驚喜！一名網友日前爬山的時候就遇到一條花紋特殊的蛇，好奇PO網詢問之後才驚覺自己幸運遇到國內四大美蛇之一！

網友蕭先生在爬山的時候巧遇一條罕見美蛇，趕緊拍下照片留念。(圖/蕭先生授權提供)

網友蕭先生是一名爬山愛好者，日前特地挑戰位於臺灣新竹縣尖石鄉秀巒村與苗栗縣泰安鄉梅園村之間的大霸尖山，途中步行於大鹿林道的時候突然驚見一條稀有蛇種，身上有著排列規則的黃色底菱形黑斑，黑色中又帶有黃色橢圓型斑塊，在落葉和草地間顯得十分顯眼。蕭先生也趕緊按下快門，事後還好奇在臉書社團PO文詢問「請問這是？」

文章曝光後馬上釣出不少專業網友解答「恭喜大獎，高砂蛇」、「很稀有」、「中高海拔才有的」、「高砂蛇，二級保育類」、「高砂欸！！！」、「運氣很好」還有其他人表示「好像看到原住民的圖騰，好美」、「課本沒有教過的美蛇！」。

據了解，高砂蛇（Euprepiophis mandarinus takasago）又稱為玉斑麗錦蛇，為黃頷蛇科錦蛇屬的爬行動物，性情溫和，不隨意咬人，為一種無毒的蛇類。體長可達1.4公尺，特色是身上帶有鮮豔的花紋，主要分布於中、高海拔山區。高砂蛇目前被台灣政府列入二級「珍貴稀有」保育類野生動物，也和赤腹松柏根、金絲蛇、紅竹蛇共同列入台灣四大美蛇。