新冠肺炎的疫情近日在全球再次升溫，讓民眾又掀起口罩囤貨潮，想不到的是居然連毛孩也懂得防疫的重要？一名飼主日前突然注意到家裡的小博美一副鬼鬼祟祟的樣子，將牠的狗窩床墊翻開後才發現牠竟然私囤了2個醫療口罩，讓飼主又好氣又好笑。

在 Instagram 查看這則貼文 非主流博美犬·咖咖叩叩（@bro.kakakoko）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 2 日 下午 9:34 張貼

名為「非主流博美犬·咖咖叩叩」的IG帳號經常和粉絲分享家裡白博美叩叩和棕博美咖咖的日常，日前飼主發現咖咖行跡詭異，上前將牠狗窩的床墊掀開之後才發現下面藏了2個醫療口罩，被抓包的咖咖雖然有點心虛的看著主人，還是馬上管理表情，秒裝淡定在旁邊理毛，讓飼主哭笑不得。事後更貼出這段影片並幽默發文「口罩還是要繼續囤但不要張揚，咖咖話劇社之《財不露白的表情管理術》」。

在 Instagram 查看這則貼文 非主流博美犬·咖咖叩叩（@bro.kakakoko）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 2 日 上午 9:26 張貼

飼主在接受《中時新聞網》訪問之後也表示：「因為現在出門都要戴口罩，所以咖咖看到就覺得我們要出門，很怕出去玩不帶上牠，就都把口罩藏起來，意圖不讓我們出去」據了解，今年1歲的小男生咖咖和家裡另一隻博美叩叩都是飼主從剛出生就開始養的，個性雖然截然不同，但2兄弟感情很好，有時候咖咖還會「誤騎」長相秀氣的叩叩，算是一種另類bromance。除了藏口罩之外，飼主也提到，有霸氣總裁「狗格」的咖咖有時候似乎誤以為自己是貓，總是在桌上走來走去干擾別人，累到睡著也堅持不下來，十分有趣。