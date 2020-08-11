日前有民眾發現家裡的牆壁發出微弱的「哭喊」聲，立刻通報專家前來救援，鑽開牆壁之後才發現是一隻小藍貓卡在裡面，嬌嫩的奶音加上毛茸茸的可愛外表瞬間讓現場所有人都融化，之後帶回去收容所中心檢查，所幸健康狀況也並無大礙。

屋主發現家裡牆壁裡有母貓遺漏的小奶貓。(影片來源/YouTube/Hope For Paws - Official Rescue Channel/如遭刪除請見諒)

美國一間動保團體「Hope For Paws」日前接獲民眾通報，表示有一隻母貓在自家閣樓產子，疑似在轉移孩子到其他地方的時候不小心遺漏一隻小貓，小貓因為體型迷你，又從閣樓掉進狹小的牆壁縫裡，卡在裡面動彈不得，只能害怕的不斷哭喊求救。志工抵達現場後，先在牆壁鑿出一個小洞並塞進攝影機查看，深怕傷害到小貓咪，最後用手慢慢將牆面撥開，才終於順利救出這隻小藍貓，而牠無辜的神情也收服現場所有人。

志工事後將小藍貓帶回收容所中心治療，替牠補充營養劑和做各種檢查，好在身體狀況都沒有什麼問題，志工們也替牠取名為華特（Wallter）。華特呆萌的外型馬上就成為收容所中心的萬人迷，連許多狗狗都成為牠的小粉絲，爭相前來一睹牠的風采。工作人員也將救援華特的經過記錄成影片上傳到YouTube頻道，也引起廣大網友的迴響。