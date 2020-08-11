遊艇一直都是奢華、高身分地位的象徵，近幾年遊艇趴也從名人富商之間吹進民間，不少人都會邀約親朋好友一起在無邊際的大海上慶祝人生大事。國外有民眾日前就在遊艇上舉辦生日派對，沒想到壽星太嗨跳下海之後竟然直接與一隻鯊魚面對面，驚險場面嚇翻現場所有人！

根據外媒報導，邁阿密一名叫做馬查多（Iso Machado）的婦人，日前在朋友的遊艇上舉辦生日派對，過程中，嗨翻的馬查多決定溜下遊艇附設的充氣滑水道助興，同行的友人薩羅塔（Kevan Sarota）也在後方幫她拍影片紀錄。可以看到馬查多一邊興奮的呼叫一邊從滑梯溜進湛藍的加勒比海域，沒想到一跳進海裡，竟驚見馬查多旁邊出現一個貌似鯊魚的3公尺黑色龐然大物，嚇得遊艇上的人全都倒抽一口氣。

落水的馬查多似乎也吸引到鯊魚的注意，立刻改變方向朝她靠近，遊艇上的親友都不敢輕舉妄動，只能一邊關注鯊魚動向；一邊提醒馬查多先保持冷靜。驚人的是馬查多淡定到不行，全程愉快的在旁邊等待鯊魚離去。友人薩羅塔事後透露「鯊魚稍微撞了馬查多一下就離開了，而且馬查多完全不在意這個生日小插曲，實際上她反倒覺得非常幸運能這麼近距離和鯊魚接觸。」

這段影片在網路上遭到瘋傳，有專家就指出這隻應該是一種護士鯊（Nurse Shark），對人類無害，和惡名昭彰的大白鯊不同。據了解，護士鯊又稱鉸口鯊，白日於海底或岩洞內休息，夜間捕食。嗅覺靈敏，通常以吸食的方式捕捉魚類、甲殼類和軟體動物。特別之處在於幼仔在母魚腹內就會殘殺同類，所以通常只有一至數條小魚出生。