能夠住豪宅是許多人的夢想，但是看著居高不下的房價和戶頭裡的金額，只能摸摸鼻子回家繼續作夢。日前一名網友就PO出一段影片表示十分羨慕鄰居的獨棟豪華木屋，沒想到仔細一看才驚覺木屋主人的身分。

有網友將大陸部落客「貓耳視頻」的影片分享到臉書，豪華的狗屋引起熱議。(影片來源/FB/楊楚瑜/如遭刪除請見諒)

微博帳號「貓耳視頻」是大陸的知名萌寵部落客，經常和粉絲分享許多可愛的動物文章和影片。日前版主上傳了一段影片，可以看到有一棟附設小小花園的豪華獨棟木屋別墅，配上濛濛細雨，如同一幅風景畫般，有一種愜意的感覺。沒想到細看才發現屋內坐著的竟是一隻邊境牧羊犬，看到鏡頭在拍還走出屋外打招呼，彷彿想邀請對方進來作客，有趣的畫面也讓版主幽默直呼「每次路過鄰居家，他家狗子的狗窩，都讓我好羡慕」。

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言「這就是高富帥的眼神嗎」、「總感覺裡面還有一個電視的感覺」、「金窩銀窩，不如別人的狗窩」、「這種怎麼給牠打掃到裡面啊？（認真發問）」、「狗子：進來坐坐呀小老弟，為何每次都不進屋呢」、「其實條件夠的話 我也可以當狗的」、「真的是人活的不如狗」、「帶陽臺的複式景觀房」、「帶陽臺的複式景觀房」、「我不如狗系列」、「我也想要一個狗窩」但也有人認為狗狗比較想跟主人住一起「覺得他很寂寞的感覺」、「我覺得他比較想跟主人待在一起，不需要大房子」、「感覺牠不是很快樂欸」。