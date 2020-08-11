「妳是不是搞錯了什麼…」日前一名飼主帶著家中愛犬妮莫（Nimo）參加寵物障礙賽，沒想到妮莫似乎搞錯比賽規則，認真地吃完每一盤飼料才會往下一個關卡前進，讓飼主瞬間傻眼，但是呆萌的反應也逗得現場觀眾哈哈大笑。

在 Instagram 查看這則貼文 Nimo Kao 高妮莫（@nimokao）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 1 日 上午 8:31 張貼

飼主高小姐上周末帶著家中10歲的鬆獅犬妮莫來到台中國際展覽會館舉辦的上聯寵物用品博覽會參觀，中間一時興起幫妮莫報名了「狗狗美食障礙賽」，規則是飼主會在終點等待，狗狗則需抗拒賽道旁邊的美味飼料誘惑，比賽看誰能最快到達終點。因為平常妮莫很討厭吃飼料，而且比賽前還先讓牠知道終點有平常最愛的雞腿肉在等牠，讓高小姐以為勝券在握。沒想到比賽一開始，妮莫竟反常地開始大啖飼料。從高小姐提供的影片可以看到，其它賽道的狗狗都飛奔到主人身邊，只有妮莫慢慢地一個一個「清盤」，任憑高小姐瘋狂叫喊牠還是淡定的細細品嘗，連主持人都忍不住笑稱「我們是要比速度的！不是來比吃飼料的。」

在 Instagram 查看這則貼文 Nimo Kao 高妮莫（@nimokao）分享的貼文 於 PDT 2018 年 11月 月 2 日 上午 7:48 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Nimo Kao 高妮莫（@nimokao）分享的貼文 於 PST 2018 年 2月 月 20 日 下午 6:14 張貼

飼主高小姐在接受《中時新聞網》的訪問時表示「妮莫平常超懶惰，連玩個遊戲都很懶，別人都是你丟我撿，妮莫只會出手打，結果沒想到當天吃飼料倒是吃得很有精神，讓我哭笑不得，崩潰的一邊笑一邊叫牠，牠只看了我幾眼，然後堅定地繼續吃…」影片曝光後也讓網友全笑翻，紛紛留言「妮莫：什麼？這不是吃飯比賽嗎？」、「志在參加」、「他要解決障礙！！！」、「我真的笑爆」、「笑噴！這裡嚐嚐～那盤也不錯」、「每一盤都很好吃嘛」、「在外面的飯最好吃」。