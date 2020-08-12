水族館雖然可以讓人類更加了解海洋生物，甚至還會訓練海豚、白鯨等動物來表演「雜技」以娛樂人類，但這麼做的同時也限制了這些生物的自由。近日，大陸上海一間水族館中，一對白鯨終於在表演了10年後重獲自由，當牠們見到海的那一刻竟露出了燦爛的笑容。

兩隻白鯨被送往冰島的保護池中適應環境(影片來源/YouTube/ABC News)

根據外媒報導，這對白鯨兄妹「小灰（Little Gray）」和「小白（Little White）」於10年前在俄羅斯海域被捕獲，隨後被賣到了上海的「長風海洋世界」，展開了為期10年的圈養以及表演雜技的生活。不過幸運的是，長風海洋世界之後被英國默林娛樂集團（Merlin Entertainment）收購，並將小灰和小白交給旗下的「海洋生物基金會（The SEA LIFE Trust）」，由該機構安排放生。

Threatened beluga whales transported 6,000 miles from captivity to new ocean refuge https://t.co/E1TRT6Zhz9 — The Independent (@Independent) August 10, 2020

去年6月小灰和小白已經被送往位於冰島列茲維克灣（Klettsvik Bay）的全球第一個白鯨保護區（Beluga Whale Sanctuary），目前牠們仍在保護池當中適應該區域的環境，基金會總經理奧德麗（Audrey Padgett）表示，在保護池中工作人員可以進行餵食、體檢，隨時確保兩隻白鯨的身體狀態，等到牠們可以完全適應後，就會將牠們再放生到更寬闊的海域。