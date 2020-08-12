洋蔥因為含有特殊物質，會讓人邊切邊流眼淚，國外有一隻三花貓，日前貼心的陪著飼主準備料理食材，沒想到卻被洋蔥的揮發物質給辣得「懷疑貓生」，不解空氣為何突然變得這麼刺激，只能茫然的呆坐一旁，似乎是在思考「我怎麼哭了？」

抖音帳號「＠lenastanyeva」日前將影片上傳分享，只見三花貓被捕捉到茫然地呆坐在餐桌旁，一臉心事重重的淚流滿面，讓人憂心牠是否身體不舒服。後來才知道，原來當時飼主正在切洋蔥，而牠就坐在「下風處」，才會被薰得眼淚直流，卻茫然不解這是怎麼回事，讓飼主又心疼又好笑。

影片曝光後網友全被三花貓楚楚可憐的模樣給逗樂了，紛紛留言直呼「飼主在切洋蔥，結果是貓咪流眼淚」、「這是一隻有故事的貓」、「好悲傷的眼睛啊哈哈哈」、「貓咪：我是誰？我在哪？我怎麼哭了？」。

中時新聞網提醒您，洋蔥內含有一些化合物，會對犬貓血液中的紅血球造成破壞，繼而導致貧血，或是出現血尿，嚴重的話很可能會有生命危險，切勿讓家中犬貓誤食，以免發生憾事。