貓頭鷹經常在動畫中以聰明學者的形象出現，在小說《哈利波特》裡面，更是擔任使命必達的傳信者，但現實生活中的貓頭鷹真的有這麼聰明嗎？日本一名網友日前分享了貓頭鷹倉鴞的軟萌影片，沒想到手指輕觸牠的頭部，毛髮竟然隨之下陷又瞬間回彈，蓬鬆柔軟的模樣讓網友驚呼「倉鴞的頭根本就是起司蛋糕舒芙蕾！」

日本網友日前在推特帳號「@_ukai_」分享輕觸倉鴞頭部的觸感，畫面中可見，當原PO的手指輕觸倉鴞頭部時，倉鴞的羽毛立刻下陷，待手指抬起來後，倉鴞頭部上的羽毛也立刻回彈，蓬鬆柔軟的模樣出乎眾人意料，畫面流出後短短5天就吸引逾165萬國內外網友關注。

不少網友紛紛留言直呼「蓬鬆可愛+1」、「原來是舒芙蕾啊！還以為是貓頭鷹呢」、「這是一個間諜杯子蛋糕」、「其實是假扮貓頭鷹的草菇」、「可惡！突然想吃起司蛋糕了」、「在看到腳之前，我認真以為，這是我這輩子見過最大的烤棉花糖」。