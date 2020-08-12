對於人們來說，寵物或許只是生命的一部分，但對寵物來說，主人卻是牠們生命的全部，因此有不少寵物若是離開主人，就會感到非常焦慮。國外一名女子飼養了兩隻狗狗和一隻貓咪，其中一隻小黃狗只要主人不在就會相當焦慮，女子因為擔心而在家裡裝了監視器，關心寵物們的情況，沒想到她卻意外發現愛貓貼心的一面！

根據《The Dodo》的報導，布萊娜（Brenna Eckert）先是收養了兩隻小黃狗，分別為茱兒（Joule）和泰斯拉（Tesla），其中茱兒在最開始就已經表現出非常焦慮的情緒，每當主人外出回家後牠總會立刻黏到身邊，相當依賴人，而布萊娜也一直試圖在幫忙解決牠的情緒問題；不久後，家中又收養了一隻橘貓凱文（Kelvin），但茱兒通常都只想和主人一起而不太理睬牠。

之後，布萊娜在家裡裝設了監視器，確認自己外出工作時寵物們的狀況，沒想到卻意外發現了超級暖心的一幕，每每自己出門後，茱兒都會無辜地趴在沙發上，但凱文很快就會過來陪伴牠，不斷在牠身上踩奶，像是在安撫牠，一貓一狗也會相互依偎、休息，在沙發上待一整天的時間。

布萊娜對於凱文的行為非常感動，她也笑說茱兒絕不是唯一受惠的一方，凱文平時最喜歡溫暖和睡覺，在牠撫慰、陪伴茱兒的同時，自己肯定同樣排解了主人不在時的孤獨。