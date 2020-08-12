你能想像得到貓咪和錦鯉也能發展出一段「禁忌之戀」嗎？國外一隻名叫Mika的布偶貓，日前靜靜的趴坐在池塘邊發呆，沒想到下一秒卻看見一隻黃色錦鯉游上前去，不斷對著Mika嘟嘴討親，Mika也獻上濕吻回應，畫面曝光後隨即掀起網友熱議。

面對黃色錦鯉「主動討親」，布偶貓Mika也獻上濕吻回應。（影片取自YouTube/Xiedubbel）

YouTube頻道「Xiedubbel」日前分享一段「貓魚之戀」的影片，只見Mika當時趴在池塘邊發呆，隨後卻有一隻黃色錦鯉游上前去，先是用嘴巴輕觸Mika的前肢，引起牠的注意，待Mika轉過頭來後，黃色錦鯉立刻不斷抬頭，熱情的嘟嘴討親，Mika也主動獻吻，一貓一魚沉浸在浪漫的粉紅色氛圍中。

不過這段「禁忌之戀」只持續了幾秒，不久後黃色錦鯉就游往別處，後頭的數隻錦鯉也跟著頭也不回的離去，獨留Mika在池塘邊。畫面曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「跨物種的友誼太有愛了～」、「看來牠們是認真的」、「後面的魚聽好，要接吻請排隊」。