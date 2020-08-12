我們經常可以看見在主人遇到危難時，狗狗奮不顧身前去拯救主人的新聞，他們真的是「人類最忠心的好伙伴」。近日，美國一名86歲的老翁在家裡突然中風，全身都癱瘓無法動彈，他只能求助於愛犬，叫牠去找人來幫忙，沒想到狗狗真的聽懂主人的話，飛奔至碼頭找人求助，成功幫主人逃過一劫。

Incredibly smart dog. What a story. https://t.co/1Q0reVjzhE — El Rucio (@ElRucioDos) August 11, 2020

根據外媒報導，這名86歲的退役軍人魯迪（Rudy Armstrong）獨居在北卡羅萊納州的船屋中，事發當天早上他先是感覺到自己的雙腳不太正常，但他並不以為意，接著在吃午飯後突發中風，魯迪全身癱瘓無法動彈，沒有辦法自行打電話求助，只好叫來自己的愛犬布布（Bubu），他先是艱辛地把手放在牠的頭上，並和牠說道：「我遇到了麻煩，快去叫金來」。

布布聞言後立刻飛奔出家門、衝向碼頭，找到了碼頭負責人金（Kim Whittaker），對方詢問牠：「你爸爸呢？」，牠馬上機警地模仿魯迪倒下的動作，金很快就察覺不對勁，跑到魯迪的船屋中並叫來了救護車，成功救回他一命。

目前，魯迪在療養院中休養，上個禮拜金帶著布布前來探望他，一人一狗見到面就立刻擁抱在一起，魯迪透露，布布是他大約1年前從紐約的朋友那邊領養的小狗，彼此的感情就像是摯友一樣融洽，平時最喜歡一起聊天、玩遊戲和看電視，而金也稱讚布布是一隻非常聰明的小狗。