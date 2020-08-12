不少女性聽到蛞蝓總避之唯恐不及，但海洋世界中有一種名叫「葉羊」（Leaf Sheep）的「藻類海蛞蝓」（Costasiella kuroshimae），因為外型療癒，擁有明亮的眼睛和可愛的觸角，神似卡通中呆萌的羊咩咩，受到不少人的喜愛。有趣的是，以進食海藻為生的牠，還能模仿植物，靠光合作用過活，是世界上極少數會行光合作用的動物，實屬罕見。

葉羊不只長得萌，還是罕見的光合作用生物！（影片取自YouTube/Orion Gps）

身為甲殼類軟體動物家族中的特殊成員，葉羊的體型相當袖珍，僅有5公釐長，多半出沒在日本、印尼、菲律賓附近一帶海域。

而牠們之所以叫葉羊，正是因為身體中間的兩個小黑點，不但很像眼睛，兩隻嗅角也長得像是羊角，白色臉上的兩團粉紅圓圈就像是抹上腮紅一樣，加上揹著樹葉的外觀，如同身上長滿葉子的羊咩咩，因此被稱作葉羊。

特別的是，葉羊擁有盜食質體（kleptoplasty）的特殊機制，當牠們進食海藻時，可以吸收食物裡面的葉綠素，並將其轉化到體內，正因為能夠透過光合作用自行產生營養，牠們每天只要曬太陽，和偶爾補充葉綠素和蛋白，即便不進食也能存活好幾個月。