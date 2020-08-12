大部分的寵物通常都很怕看獸醫，到診所時總是會止不住地發抖，不過這隻鸚鵡卻與眾不同，竟把診間直接當成夜店，隨著音樂的節奏不斷擺動，還帶著獸醫跟牠一起「跳起來」；影片曝光後，這隻鸚鵡魔性的舞姿也讓網友們全都笑翻了。

這隻名叫雪梨（Sydney）的雄性雨傘巴丹鸚鵡日前到「Red Bank Veterinary Hospitals」動物醫院看診，然而牠卻不同於一般的小動物一樣害怕，反而情緒高漲，立起了只有在激動時才會豎起的頭冠，一邊聽著音樂一邊不斷隨著節奏一上一下地擺動，還在看診檯上跳來跳去，嘴中不時發出開心的嘎嘎聲，而一旁的醫護人員也全都被雪梨的好心情給感染，陪牠一起在診間中「跳舞」，看診間儼然變成了一間「夜店舞廳」。

獸醫院事後將影片分享到社群平台上，還透露雪梨平時的個性就是非常喜歡和人互動，網友們見狀都忍不住笑了出來，紛紛留言：「這隻鸚鵡比我還會跳舞！」、「這部影片可以讓我開心一整天」、「牠真的太可愛了～」、「牠的腿關節看起來很健康喔」、「現在就是『趴踢（Party）』時間！」。