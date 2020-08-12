正值炎炎夏日，只要一離開冷氣房就可以感受到一股強烈的熱氣撲面而來。日本一名男子日前前往水族館，在企鵝區時他發現有一隻企鵝不太對勁，不僅不跟同伴們一樣玩水消暑，反而還直挺挺地站在岸邊，就像是被定格了一樣，但當他抬起頭一看就發現一台電風扇，瞬間明白企鵝站在岸邊的原因。

這名日本網友「中島保壽」最近到位於東京的品川水族館遊玩，當他逛到企鵝區的時候，發現有一隻企鵝並不像其他同伴一樣，快樂地在水中游泳玩耍，反而像是被定格了一般，直挺挺地站在岸邊，讓他非常好奇在這麼熱的天氣裡，這隻企鵝為何不玩水消暑；不過，當推主抬起頭後，就發現一台電風扇就掛在天花板上正對著企鵝吹，讓他瞬間秒懂企鵝的行為，忍不住笑了出來。

而照片曝光後，網友們也都被企鵝吹電風扇的可愛畫面給逗樂了，「就像大家夏天在地鐵站時站在空調風口下的樣子」、「企鵝居然也知道電風扇很涼爽嗎？」、「比起會運動到身體的游泳這樣更涼，真是聰明的企鵝」；而品川水族館的飼育員則透露，事實上如果游完泳後身上濕濕的再來吹風，就會有意想不到的涼爽與舒適，因此電風扇下方正是企鵝們的「人氣地點」。