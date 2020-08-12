馬來西亞一位網友日前在網路上分享一段「生牛肉在砧板上狂抖」的詭異影片，短短16秒畫面流出，隨即引起百萬網友關注。不過也有內行人不以為意，指出這是神經傳導物質造成的抽搐，並非超自然現象。

GUYS KENAPA DAGING KORBAN NI GERAKKKKKK



Mak aku taknak masak sebab takut 😂 pic.twitter.com/XRma8VIUqH — Yo! Artist (@tterororo) July 31, 2020

一名住在馬來西亞彭亨（Pahang）的網友，上月31日在推特帳號「@tterororo」透露，媽媽在煮飯時，被一塊「抖動的生牛肉」給嚇得花容失色，甚至拒絕再回廚房做菜。

畫面中可見，一塊放在砧板上的生牛肉，每條肌肉紋理竟然不斷瘋狂抖動，就算將它翻面，也感受得到它持續活躍的抽動。

詭異的畫面曝光後，震驚無數海內外網友，截至目前為止，影片觀看數已逾101萬次，不過也有人質疑影片造假。

事實上，這並非超自然現象，也跟造假無關，而是因為肉品太過新鮮，中樞神經雖然死亡，但末梢神經仍然在活動，因此會出現肌肉震顫的情形。

由於原PO是伊斯蘭教徒，事發當時正逢宰牲節（7月31日至8月3日），所有穆斯林都會買羊肉或是牛肉祭祀，就有人認為，生牛肉之所以會跳動，證明它本身非常新鮮，可能剛宰殺不久，神經肌肉還保有活性。