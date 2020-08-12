在台灣，掉在地上的紅包讓人避之唯恐不及，在美國，如果看見裝著牙齒和毛髮的神祕玻璃瓶，最好是走為上策！美國一名52歲調酒師Shane Mears，先前曾在河邊挖出一個神祕玻璃瓶，沒想到照片PO網後，不少人看了毛骨悚然，狂勸他趕快放回去，驚呼「小心惡靈纏身啊！」

Shane Mears平日熱衷探險，也喜歡蒐集神秘古物，沒想到先前他在密西西比河探險時，卻意外在河邊挖出一個神祕玻璃瓶，瓶子內裝有一小撮頭髮、甲蟲屍體和一顆巨大無比的牙齒，以及像是尿液的不明液體。

如獲珍寶的他，隨後開心的在網路上分享，並指出這個神秘玻璃瓶其實是17世紀的「女巫瓶」，當時不少人會將女巫瓶埋在屋子底下，防止惡靈和邪物入侵，並且保護財產，但也可能是「巫術中用來施咒的瓶子」，最後他話鋒一轉，「不管怎樣，這是一個罕見、令人毛骨悚然的發現！」

雖然Shane Mears看似很滿意這個戰利品，但不少網友看到後全嚇歪了，紛紛留言狂勸他將女巫瓶放回原位，「怕爆！勸你趕快放回去吧」、「看到裝著牙齒的瓶子一定要遠離啊」、「小心惡靈纏身」、「你完蛋了！你會受到那些惡靈的糾纏」；針對網友的建議，Shane Mears也逐漸動搖，並考慮是否要將女巫瓶送至博物館收藏。