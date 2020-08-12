大貓熊寶寶「圓仔妹」今（12）日已是第45日齡，體重來到了2,525公克，而保育員將圓仔妹交回給媽媽圓圓照顧也有24天之久，圓圓從一開始的「緊張媽」，轉變到現在已經變成一名「淡定媽」，只不過照顧小寶寶依舊是相當忙碌的事情，讓圓圓實在疲累不已。

圓圓如今已經成為「淡定媽」(圖/台北市立動物園提供)

大貓熊寶寶和人類嬰兒一樣，會透過聲音及肢體語言來與媽媽溝通；儘管圓圓已經是「第二次帶娃」，但牠剛開始接手照顧圓仔妹時仍相當緊張，只要聽到女兒的哭鬧聲，不管手邊在做什麼事都會立刻將圓仔妹抱在懷中，或是調整另一個讓圓仔妹更舒服的姿勢，每當保育員靠近，圓圓也會有很強烈的「護仔行為」，甚至連好好坐下吃飯都不行，只能蹲著，一刻也閒不下來。

圓仔妹伸懶腰(圖/台北市立動物園提供)

隨著時間流逝，圓圓慢慢可以分辨圓仔妹哭聲與動作背後的意涵，也逐漸對周遭環境和保育員放心，轉變成一名「淡定媽」，當女兒又哭了起來的時候，牠不會急著去哄抱，偶爾還會發出類似於羊叫的聲音進行安撫。

圓仔妹今日已是第45日齡(圖/台北市立動物園提供)

如今，圓圓已經習慣了這樣的媽媽日常，但畢竟帶孩子是一件非常忙碌又消耗體力的事情，為了讓圓圓可以更好的休息，北市動物園減少陌生人員進出，拍攝人員與時間也嚴加控管，但有時疲憊的圓圓聞到不熟悉工作人員的氣味，就會鬧脾氣趴在地上發出「哼哼」的聲音，攝影師只好盡量一進去就「石化」、不發出聲音。

不過就算再累，圓圓仍努力地照顧著心愛的女兒，讓人忍不住感嘆：「母愛真的很偉大！」。